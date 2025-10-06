Турист Валерий Сушков провел лекцию в Горчаковском лицее в Одинцове

Лекция и творческая встреча с основателем филатуризма в России, исследователем и историком почты Валерием Сушковым прошла в Горчаковском лицее Московского государственного института международных отношений в Одинцове. Это новое направление туризма сочетает в себе коллекционирование и изучение почтовых марок с приключениями в путешествиях.

Гостям мероприятия представили спецпоказ почтового выпуска серии «География с историей», который подготовили Горчаковский лицей и Всероссийский проект развития филатуризма «POSTVENTURE & Почтовое приключение». Проект создали при поддержке Приморского отделения Русского географического общества. Автор выпуска — Раиса Шпакова, кандидат географических наук, доцент и учитель географии лицея.

После церемонии Валерий Сушков провел лекцию и показал документальный фильм «Невероятные приключения почтмейстера, конверта и марки», рассказывающий о путешествии осенью 2020 года по Приморскому краю в необычном формате: земля — под землей — вода — под водой — воздух — космос.

Самым активным слушателям он подарил почтовые артефакты из своих филатуристских экспедиций и первый в России филагид-путеводитель «Почтовые приключения по Задонской земле».