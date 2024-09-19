Сегодня 13:54 Тур по достопримечательностям Подмосковья провели для делегации из Узбекистана Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Информационный тур для делегации из Узбекистана провели в Подмосковье. Представители туристического бизнеса посетили самые знаковые места региона.
Организовало мероприятие Министерство культуры и туризма Московской области. Отельеры, туроператоры и сотрудники комитета по туризму Узбекистана побывали в парке «Патриот», музее Памяти «1418 шагов» и главном храме ВС России.
Гостям рассказали о программах отдыха для индивидуальных туристов, а также поделились опытом в сфере туристического бизнеса.
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