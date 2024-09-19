Тур по достопримечательностям Подмосковья провели для делегации из Узбекистана

Информационный тур для делегации из Узбекистана провели в Подмосковье. Представители туристического бизнеса посетили самые знаковые места региона.

Организовало мероприятие Министерство культуры и туризма Московской области. Отельеры, туроператоры и сотрудники комитета по туризму Узбекистана побывали в парке «Патриот», музее Памяти «1418 шагов» и главном храме ВС России.

Гостям рассказали о программах отдыха для индивидуальных туристов, а также поделились опытом в сфере туристического бизнеса.

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