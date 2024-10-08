Тур международной медийной футбольной лиги прошел в Красногорске

Турнир по новому виду спорта — медиафутболу — состоялся в Красногорске. Команда из Москвы одержала уверенную победу в матче со сборной из Белоруссии.

На туре лиги встретились команды «Амкал» из Москвы и DMedia из Белоруссии. Во время первого тайма белорусская команда не смогла остановить «бомбардировку» ворот соперников. Второй тайм также не изменил счет на табло.

Отыграться у команды гостей не получилось, и москвичи победили со счетом 7:0.

Отметим, что медийная футбольная лига продолжает набирать популярность не только в нашей стране, но и за ее пределами. Новый вид футбола сочетает в себе элементы профессиональной игры и медийной деятельности.

В перспективе организаторы лиги хотят провести чемпионат мира среди медийных сборных.

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