Цветы и поздравления получили автоледи в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей с наступающим 8 Марта. Акция «Цветы для автоледи» прошла в Балашихе накануне Международного женского дня.

Автоинспекторы останавливали машины, за рулем которых находились женщины, и дарили им цветы и памятные подарки. Каждой автоледи желали безопасных дорог и напоминали о важности взаимного уважения на трассах.

«Мы стараемся не только поздравить женщин с праздником весны, но и привлечь внимание к проблемам безопасности, — рассказали в Госавтоинспекции. — Важно быть внимательными, дисциплинированными и помнить о соблюдении правил дорожного движения».

Акция направлена на формирование культуры поведения на дорогах и заботливого отношения ко всем участникам движения. Автоинспекторы подчеркнули, что такие встречи помогают объединить водителей вокруг общих ценностей — безопасности и взаимовежливости.