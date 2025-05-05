Цветы и кустарники посадили у дома ветерана войны в Реутове

Мария Федоровна, служившая в прожекторном батальоне и награжденная орденом Отечественной войны второй степени, стала живым напоминанием о мужестве поколения победителей. В акции участвовали сотрудники администрации округа, депутаты, ветераны боевых действий, представители «Молодой гвардии» и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. У дома 100-летнего ветерана посадили пять кустарников и около сотни цветов, превратив палисадник в яркий символ народной памяти.

Депутат городского совета Ксения Кравченко отметила, что такие мероприятия — не просто дань традиции, а важный шаг в воспитании подрастающего поколения. «Когда молодые ребята своими руками создают красоту для тех, кто защитил нашу страну, это лучший урок патриотизма», — подчеркнула она.

Акция была организована в рамках проекта «Успех в единстве поколений». В преддверии 80-летия Великой Победы такие инициативы приобретают особое значение и напоминают, что истинный патриотизм проявляется не только в словах, но и в конкретных делах.