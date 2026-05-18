Цветочную клумбу в виде дорожного знака создали в Одинцове

В Одинцове сотрудники Госавтоинспекции и представители администрации провели акцию ко Дню создания «Юных Инспекторов Движения» Подмосковья. На въезде в город появилась клумба в форме дорожного знака «Ограничение максимальной скорости — 60 километров в час».

Необычную композицию разместили рядом с одной из городских дорог, чтобы привлечь внимание автомобилистов к соблюдению скоростного режима. Участие в акции приняли сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции, представители администрации и активисты движения «Юные Инспекторы Движения». Организаторы отметили, что такой формат помогает напомнить водителям о правилах дорожного движения в наглядной форме.

Цветочная композиция повторяет внешний вид дорожного знака ограничения скорости. По задумке участников, инсталляция должна не только украшать въезд в город, но и служить дополнительным напоминанием для автомобилистов. Яркие цветы хорошо заметны с дороги, а знакомый символ быстро считывается водителями.

«Мы хотели напомнить водителям о важности соблюдения скоростного режима и одновременно поддержать деятельность „Юных Инспекторов Движения“. Такие акции помогают формировать ответственное отношение к правилам дорожного движения», — отметили сотрудники дорожной полиции.

После завершения акции представители Госавтоинспекции поблагодарили активистов движения за участие и активную гражданскую позицию. По словам организаторов, подобные инициативы планируют проводить и в дальнейшем.