ЦУР Подмосковья помог решить более 11 млн проблем за 6 лет

ЦУР Московской области обработал свыше 11 миллионов обращений с 2018 года. При этом, около двух миллионов заявок рассмотрели в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Еженедельно Центр управления регионом обрабатывает порядка 40 тысяч сообщений по вопросам содержания общественных территорий и дворов, работы транспорта, медицины, энергетики и других», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Больше всего обращений касалось благоустройства дворов — свыше 415 тысяч. На втором месте оказалась дорожная тематика, на третьем — социальная сфера, здравоохранение и образование. В министерстве подчеркнули, что информационно-аналитическая система Центра управления регионом получает сведения более чем из 30 ведомственных систем и позволяет оперативно собирать и обрабатывать данные.