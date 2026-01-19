ЦУР «Бизнес» в Подмосковье получил более 10 тысяч обращений в 2025 году

Подмосковный ЦУР «Бизнес» принял более 10 тысяч обращений в 2025 году. Все они были связаны с вопросами ведения предпринимательской деятельности, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

За год структура ЦУР «Бизнес» поменялась. Так, количество вопросов о газоснабжении снизилось на 65%, что говорит о положительных изменениях в этой сфере для предпринимателей. Также на 49% стали реже обращаться по вопросам земли и недвижимости.

«Всего за 12 месяцев прошлого года в ЦУР Бизнес Московской области поступило 10 тысяч запросов. Из них более 98% были отработаны, оставшиеся обращения сейчас находятся в работе у профильных специалистов», — сообщила Екатерина Зиновьева.

ОБратиться в ЦУР «Бизнес» можно по телефону 0150, а также через инвестпортал Подмосковья.

Предприниматели получают поддержку региона в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».