ЦУР «Бизнес» помог предпринимателям Подмосковья решить еще 5,5 тысячи вопросов

Специалисты подмосковного ЦУР «Бизнес» помогли предпринимателям решить более 5,6 тысячи вопросов с начала года. Это помогло бизнесу сохранить более 21 миллиона рублей.

Как сообщили в региональном Мининвесте, всего с января по июль ЦУР «Бизнес» получил более 5,8 тысячи обращений, из них 5,6 тысячи уже решили. Чаще всего специалисты проводили консультации по мерам поддержки, открытии и ведения бизнеса.

«Экономический эффект работы ЦУР „Бизнес“ за семь месяцев 2025 года составляет свыше 2,5 миллиарда рублей. Благодаря работе специалистов бизнесу удалось сохранить инвестиции на сумму более 21,5 миллиарда рублей», — сказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В ведомстве отметили, что 45% всех консультаций были связаны с получением мер поддержки. На втором месте по популярности стали вопросы открытия и ведения бизнеса, на третьем — земля и недвижимость.

Всего за время работы ЦУР получил более 29 тысяч обращений, из которых более 99% уже отработано.

Обратиться за помощью предприниматели могут по телефону горячей линии 0105 или через инвестиционный портал.