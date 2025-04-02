ЦУР «Бизнес» помог компаниям в Химках и Лобне получить дополнительные мощности

Четыре компании из Подмосковья подписали соглашение об установке узла учета на газораспределительной станции «Сходня». Как сообщили в Мининвесте региона, договор заключили благодаря системе обратной связи ЦУР «Бизнес». Оборудование установят в течение пяти-шести месяцев после подачи заявки на подключение.

«Учитывая заинтересованность бизнеса в получении дополнительных мощностей как можно быстрее, ЦУР „Бизнес“ совместно с Минэнерго Подмосковья и АО „Мособлгаз“ определили технические возможности для перераспределения газовых мощностей ГРС „Сходня“ путем установки дополнительного узла учета. Также специалисты ЦУР „Бизнес“ провели работу с предпринимателями, которые потенциально могли быть заинтересованы в получении дополнительных мощностей», — уточнили в ведомстве.

Компания «Фрито Лей Мануфактуринг» обратилась в ЦУР «Бизнес» с проблемой нехватки мощности для подключения к газовым сетям. Специалисты выяснили, что ГРС работает на пределе, а ее модернизация запланирована только на будущее. В результате подписали соглашение, в котором участвуют «Фрито Лей Мануфактуринг», «Сакура Лоджистик», «Политех-Плюс» и АО «Упаковочные системы». Компании договорились вложиться в установку узла учета, распределив расходы в зависимости от потребностей. Это позволит им реализовать свои проекты и получить нужное количество газа. Кроме того, появится 20 тысяч кубов газа для Химок и Лобни.

Напомним, ЦУР «Бизнес» собирает обращения предпринимателей через горячую линию, инвестиционный портал, соцсети, приемную правительства и другие каналы. Поддержка бизнеса в регионе ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».