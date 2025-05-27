ЦУР «Бизнес» получил свыше 27 тысяч обращений от предпринимателей Подмосковья

Центр управления регионом «Бизнес» в Подмосковье обработал почти 27 тысяч обращений от предпринимателей с 2023 года. Благодаря работе ведомства удалось сохранить инвестиций на сумму 123 миллиарда рублей.

По словам заместителя председателя правительства — главы областного Мининвеста Екатерины Зиновьевой, ЦУР принимает и обрабатывает все заявки от предпринимателей и инвесторов, объединяя разные ресурсы и каналы связи. Специалисты центра помогают в получении согласований и разрешений, подборе помещений и земельных участков.

«Экономическая эффективность работы ЦУР составляет уже 9,95 миллиарда рублей. Удалось сохранить инвестиции бизнеса на сумму 123,96 миллиарда рублей», — сказала Зиновьева.

Большинство обращений в ЦУР связаны с решением тех или иных проблем, связанных с административными препятствиями. Это может быть оформление примыканий к дорогам, технологическое присоединение объектов инфраструктуры и многое другое. Сложные вопросы рассматривают при участии специально сформированного штаба.

Систему связи государства и бизнеса Подмосковья высоко оценили на федеральном уровне. Аналоги уже реализовали в 30 регионах России.

Обратиться в ЦУР можно по телефону 0105, а также по ссылке.