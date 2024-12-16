ЦСС Подмосковья помог ввести в эксплуатацию 130 объектов в ноябре

Центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области подводит итоги своей работы за ноябрь. Благодаря сотрудничеству с Главгосстройнадзором региона был выдан ряд разрешений на строительство 238 проектов общей площадью 800 тысяч квадратных метров.

Также получили разрешение на ввод в эксплуатацию 130 объектов с общей площадью 230 тысяч квадратных метров. Эти проекты внесли 12 миллиардов рублей в экономику региона и способствовали созданию более двух тысяч новых рабочих мест.

В ноябре в ЦСС поступило 304 новых проекта на сопровождение. В общей сложности менеджеры центра помогают реализовать 5,5 тысячи объектов в Подмосковье.

ЦСС занимается поддержкой проектов по строительству коммерческой недвижимости в регионе. Каждому застройщику назначается менеджер, который отвечает за получение полного пакета разрешительной документации.

Застройщик взаимодействует только с менеджером и получает уведомления о каждом согласовании через личный кабинет на портале госуслуг. При этом бизнес получает это сопровождение на бесплатной основе.