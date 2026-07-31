ЦСС Подмосковья помог ввести почти 2 млн квадратных метров площадей за полгода

С начала года в Подмосковье разрешение на ввод в эксплуатацию получили нежилые объекты общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров. Из них 362 тысячи пришлось на производства, 543 тысячи — на логистические объекты, 118 тысяч — на офисные помещения, 100 тысяч — на общежития и гостиницы, 86 тысяч — на сельскохозяйственные объкты.

Как сообщили в региональном стройнадзоре, при сопровождении Центра содействия строительству введено 85,4 тысячи квадратных метров торговых площадей. Кроме того, ведомство выдало разрешения на ввод более 20 тысяч квадратных метров объектов здравоохранения и почти 18 тысяч — спортивного назначения.

Эти показатели обеспечили Подмосковью лидирующие позиции в стране по вводу нежилой недвижимости. Результат стал возможен благодаря внедрению уникальной модели госаутсорсинга: все бюрократические согласования берет на себя ЦСС, а застройщик отслеживает статус каждой процедуры через приложение «ПРОЕКТУМ» в реальном времени. Дорожную карту формирует искусственный интеллект, что исключает ошибки человеческого фактора.

Такой подход делает регион более привлекательным для бизнеса.