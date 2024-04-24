ЦППК запустит компенсационные автобусы в Подмосковье в конце апреля | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 17:46 ЦППК запустит компенсационные автобусы в Подмосковье в конце апреля АО «Центральная ППК»

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ЦППК запустит компенсационные автобусы на Белорусском и Савеловском направлениях с 28 по 30 апреля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Расписание автобусов сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Чтобы оплатить проезд, необходимо предъявить билеты на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. С актуальным расписанием транспорта можно ознакомиться на сайте компании.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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