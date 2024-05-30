ЦППК запустит компенсационные автобусы на двух направлениях в июне
Центральная пригородная пассажирская компания запустит компенсационные автобусы на Белорусском и Савеловском направлениях в июне. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Расписание автобусов сформировали, исходя из изменений графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на электрички, действительные на данном маршруте.
Пассажирам напоминают, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что работы по ремонту Осташковского шоссе завершат в 2024 году. При этом в регионе продолжается модернизация общественного транспорта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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