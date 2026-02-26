ЦППК запустит дополнительные экспрессы с 7 по 10 марта

В этом году выходные, приуроченные к Международному женскому дню, продлятся с 7 по 9 марта. Традиционно Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой адаптирует расписание, чтобы пассажиры могли спланировать свои поездки.

Составы 6 марта будут ходить по графику пятницы, 7 и 8 — согласно расписанию субботы, 9 марта в силу вступит воскресный график, а 10 — расписание понедельника.

«В мартовские праздники мы совместно с МЖД запустим для пассажиров дополнительные экспрессы. Они будут курсировать между Москвой и Калугой, Тулой, Рязанью и Владимиром. Эти изменения в расписание мы вносим специально, чтобы людям было удобнее заранее спланировать маршрут, встретиться со своими родными или просто сменить обстановку», — пояснила начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

Перевозчик назначил ряд фирменных экспрессов. Так, 7 марта запустят поезд сообщением Нара — Москва (Киевский вокзал). С 7 по 9 марта пассажиры смогут воспользоваться экспрессами на маршруте Москва (Курский вокзал) — Тула-1 Курская.

Поезда 7 и 9 марта свяжут Калугу-1 с Москвой (Киевский вокзал). Кроме того, 9 марта запустят составы по тому же направлению, а также экспресс из Владимира в Москву (Площадь трех вокзалов), а 10 марта назначат поезд Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал).

Помимо дополнительных рейсов, точечные изменения коснутся графика некоторых обычных электропоездов. Отдельно расписание скорректируют в региональных центрах.

С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте компании. Данные также разместят на станциях и обновят в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».