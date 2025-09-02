ЦППК запустила поезда с тематикой юрского периода

ЦППК вместе с проектом «Дино-поезд» запускает необычное шоу-путешествие, которое перенесет участников в эпоху динозавров. Дети с родителями поедут в специально оформленном поезде до станции Одинцово, где их встретят огромные аниматронные динозавры. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Сразу с Белорусского вокзала путешественников будут сопровождать артисты в роли палеонтологов. Они помогут юным исследователям и создадут атмосферу настоящего приключения. В Одинцове участники увидят динозавров длиной до пяти метров.

Программа включает фотозону, дискотеку и интерактивные игры прямо в поезде. В конце путешествия каждый ребенок получит подарок — набор юного палеонтолога.

Продолжительность шоу составляет 2,5 часа. Поездка состоится уже 14 сентября, в воскресенье. С подробностями можно ознакомиться на сайте.