ЦППК запустила компенсационные автобусы на Савеловском направлении в ноябре

До 12 ноября на Савеловском направлении скорректировали расписание движения пригородных поездов. На этом фоне Центральная пригородная пассажирская компания организовала компенсационные автобусные маршруты по будням. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области со ссылкой на ЦППК.

Автобусы будут курсировать между станциями Вербилки и Дубна с остановками на платформах Запрудня, Темпы, Мельдино-1, 2-й участок, Карманово и Большая Волга. Кроме того, для пассажиров предусмотрен маршрут от Дубны до автостанции Дмитров с остановками на всех промежуточных станциях. Обратное движение также организовали от Большой Волги до Вербилок.

Для проезда на компенсационных автобусах пассажирам необходимо предъявить действующие билеты на пригородные поезда. В ведомстве напомнили, что время отправления автобусов может меняться в зависимости от дорожной обстановки.