ЦППК запустила компенсационные автобусы на Савеловском направлении МЖД до января

В ноябре и декабре на Савеловском направлении МЖД скорректировали расписание движения пригородных поездов. В связи с этим Центральная пригородная пассажирская компания запустила компенсационные автобусы, которые будут курсировать по будням с 17 по 21 и с 24 по 28 ноября, а также с 1 по 5, с 8 по 12 и с 15 по 19 декабря.

Автобусы будут ходить между станциями Дмитров, Вербилки, Талдом и Савелово, делая остановки в населенных пунктах по пути следования. От станции Дмитров транспорт отправляется в 09:20, далее следует через Вербилки, Ново-Никольское, Вотрю, Власово, Растовцы, Талдом и Титово-1, конечная остановка — Савелово. От Вербилок автобусы будут отправляться в 10:50 и 15:10, а обратно из Савелова — в 11:50, 15:20 и 17:20.

Кроме того, с 17 по 21, а также 24, 27 и 28 ноября организовано дополнительное автобусное сообщение между станциями Дмитров, Вербилки и Дубна. Автобусы из Дмитрова будут отходить в 09:55 и 11:00, делая остановки на станциях Вербилки, Запрудня, Темпы, Мельдино-1, 2-й участок, Карманово, Большая Волга и Дубна.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что количество автобусов на маршруте будет зависеть от дорожной ситуации, поэтому фактическое время отправления может незначительно меняться. Для проезда необходимо предъявить билет на пригородный поезд, действительный на этом направлении.