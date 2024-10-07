ЦППК запустила еще одну «Иволгу 4.0» на МЦД-4

ЦППК продолжает модернизацию подвижного состава. Так, в рамках работ на МЦД-4 начали курсировать новые поезда «Иволга 4.0».

Поезда серии «Иволга» разработаны для комфортных пассажирских перевозок в условиях динамичного мегаполиса. На четырех диаметрах уже эксплуатируется 75 таких составов.

Данные поезда являются основным подвижным составом, составляя примерно 85% всех отечественных поездов на диаметральных маршрутах. При этом их количество продолжает расти. В прошлом месяце ЦППК совместно с Департаментом транспорта Москвы обновила составы на маршруте МЦД-3 от Зеленограда-Крюково до Ипподрома на «Иволги», и теперь два поезда самой последней, четвертой серии успешно осуществляют перевозки на МЦД-4.

Одним из ключевых преимуществ «Иволги 4.0» является наличие третьей двери в каждом промежуточном вагоне. Соответствующая модернизация позволяет существенно ускорить процесс посадки и высадки пассажиров. Это особенно важно в часы пик и в моменты увеличенного пассажиропотока.

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