ЦППК запустила два новых экспресса на Казанском направлении
Два поезда ЭП2Д в компоновке РЭКС начали ходить между Москвой и Раменским. Составы заменили арендованные транспортные средства. Об этом сообщили в ЦППК.
Салоны поездов относятся ко второму классу: они оснащены эргономичными сидениями и дополнительными поручнями. Внутри установили систему обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха.
Кроме того, в пути пассажиры могут зарядить мобильные устройства с помощью USB-разъемов.
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