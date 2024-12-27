ЦППК запустила два новых экспресса на Казанском направлении

Два поезда ЭП2Д в компоновке РЭКС начали ходить между Москвой и Раменским. Составы заменили арендованные транспортные средства. Об этом сообщили в ЦППК.

Салоны поездов относятся ко второму классу: они оснащены эргономичными сидениями и дополнительными поручнями. Внутри установили систему обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха.

Кроме того, в пути пассажиры могут зарядить мобильные устройства с помощью USB-разъемов.