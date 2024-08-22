ЦППК запустила девятый поезд «Иволга 4.0» на МЦД-3

Подвижной состав на МЦД-3 продолжают обновлять. На диаметр поступил еще один поезд «Иволга 4.0». Они оснащены удобными креслами с новым дизайном, зарядками для гаджетов и поручнями с теплым покрытием.

Как рассказали в ЦППК, сейчас в парке диаметральных поездов находится 28 составов «Иволга». Их создали специально для работы на маршрутах МЦД по заказу московского правительства. По словам генерального директора компании Ивана Конева, благодаря обновлению подвижной состав становится более современным и комфортным для пассажиров.

«Сегодня на маршрутах МЦД курсируют уже порядка 70 „Иволг“ различных серий, и все чаще там можно видеть поезда самых последних поколений. Так, в мае на третий диаметр вышла первая „Иволга 4.0“, и спустя всего четыре месяца этих составов на D3 уже девять», — сказал он.

В вагонах установлены удобные кресла с откидными подлокотниками, мягкими ручками и зарядками для гаджетов. Поезда оснащены системой климат-контроля и адаптивным освещением, которое меняет яркость в зависимости от времени суток.

До конца года ЦППК планирует обновить все поезда на МЦД-3.

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