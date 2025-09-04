ЦППК запустила акцию с бесплатными поездками для велосипедистов

Пассажиры ЦППК с безлимитными проездными «Единый» и абонементами на карте москвича для обучающихся могут бесплатно пользоваться велосипедами и электросамокатами сервиса «Велобайк». Акция действует до конца сезона и пока работает проездной. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Первые 30 минут аренды бесплатны, дальше плата взимается по обычным тарифам. Количество бесплатных поездок в день не ограничено, а общее число зависит от срока действия билета — от 60 до 390 получасовых сессий.

Чтобы воспользоваться акцией, нужно активировать бонус в приложении «Велобайк». Он начисляется при покупке билета «Единый» на 30, 90 или 365 дней, а также при пополнении карты москвича для обучающегося на 30 или 90 дней через приложение «Метро Москвы». Действующие проездные этих категорий тоже участвуют в акции.

С инструкцией по подключению бесплатных поездок и подробностями акции можно ознакомиться на сайте.