ЦППК запустила 5 современных экспрессов на Казанском направлении

Пассажиры Казанского направления теперь могут оценить новые комфортабельные поезда. На маршруты Москва — Раменское и Москва — Голутвин вышли пять современных составов ЭП2Д, которые полностью заменили устаревшие.
Новые экспрессы «РЭКС» оснащены удобными креслами, информационными экранами, системой климат-контроля и USB-разъемами для зарядки телефонов и других устройств. Это делает поездки более комфортными и соответствует современным стандартам перевозок.
«До обновления подвижного состава возраст поездов на этих маршрутах составлял около 12 лет, сейчас — меньше полугода», — пояснил генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Иван Конев.
Отметим, что современные составы обслуживают и другие маршруты обычных экспрессов на Казанском направлении.
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