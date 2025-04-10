ЦППК запустила 5 современных экспрессов на Казанском направлении

Пассажиры Казанского направления теперь могут оценить новые комфортабельные поезда. На маршруты Москва — Раменское и Москва — Голутвин вышли пять современных составов ЭП2Д, которые полностью заменили устаревшие.

Новые экспрессы «РЭКС» оснащены удобными креслами, информационными экранами, системой климат-контроля и USB-разъемами для зарядки телефонов и других устройств. Это делает поездки более комфортными и соответствует современным стандартам перевозок.

«До обновления подвижного состава возраст поездов на этих маршрутах составлял около 12 лет, сейчас — меньше полугода», — пояснил генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Иван Конев.

Отметим, что современные составы обслуживают и другие маршруты обычных экспрессов на Казанском направлении.