ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении

На Ярославском направлении начали тестировать новый электропоезд «Иволга 3.0». Он отправился в первый пробный рейс без пассажиров, чтобы специалисты могли проверить, как состав взаимодействует с платформами, контактной сетью и системой электроснабжения.

В пресс-службе ЦППК сообщили, что поезд проехал от Ярославского вокзала до Сергиева Посада и обратно, а затем продолжит тестовые поездки на маршруте от Москвы до Фрязево. Ранее, 11 февраля, на этом маршруте уже испытывали другой состав — ЭП2Д.

Напомним, новые поезда постепенно заменят старые составы, и уже в мае на маршрутах начнут работать современные электропоезда.