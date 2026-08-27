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    ЦППК возобновит льготный проезд для учащихся с 1 сентября

    Казанский вокзал в Москве
    Фото: Казанский вокзал в Москве/Медиасток.рф

    С 1 сентября учащиеся вновь получат право на скидку в размере 50% при поездках на пригородных поездах ЦППК. Льгота доступна во всех регионах работы компании, за исключением Тверской области.

    Студентам разрешили подтверждать право на скидку через мессенджер «Макс».

    В Подмосковье и других регионах присутствия ЦППК скидка распространяется на билеты на обычные пригородные поезда. В Москве и Владимирской области учащиеся с постоянной регистрацией во Владимирской области также могут приобрести билеты на экспрессы, в том числе фирменные поезда с местами.

    Для столичных учащихся предусмотрен отдельный абонемент на пригородные поезда сроком на 30 дней. Его можно оформить со скидкой 50% и записать на социальную карту.

    Условия и порядок оформления льготного проезда опубликованы на сайте ЦППК в разделе «Льготы».