ЦППК возобновит льготный проезд для учащихся с 1 сентября

С 1 сентября учащиеся вновь получат право на скидку в размере 50% при поездках на пригородных поездах ЦППК. Льгота доступна во всех регионах работы компании, за исключением Тверской области.

Студентам разрешили подтверждать право на скидку через мессенджер «Макс».

В Подмосковье и других регионах присутствия ЦППК скидка распространяется на билеты на обычные пригородные поезда. В Москве и Владимирской области учащиеся с постоянной регистрацией во Владимирской области также могут приобрести билеты на экспрессы, в том числе фирменные поезда с местами.

Для столичных учащихся предусмотрен отдельный абонемент на пригородные поезда сроком на 30 дней. Его можно оформить со скидкой 50% и записать на социальную карту.

Условия и порядок оформления льготного проезда опубликованы на сайте ЦППК в разделе «Льготы».