ЦППК возобновила бесплатную раздачу воды пассажирам в выходные

В Москву вернулась жара. Для утоления жажды на головных вокзалах Москвы Центральная пригородная пассажирская компания вновь будет раздавать бесплатную воду.

Брендированные стойки установят на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах и на станции МЦД-2 Тушинская.

Воду пассажиры смогут получить с 13:00 до 16:00.

В ЦППК призывают граждан соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: носить головные уборы, избегать длительного пребывания на солнце и утолять жажду.