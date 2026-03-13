ЦППК установит валидаторы на 38 станциях в Подмосковье в этом году

Современные валидаторы установят на 38 железнодорожных станциях Подмосковья в этом году. Как рассказали в региональном Минтрансе, устройства смогут работать даже при отключении электричества благодаря аккумуляторам.

В этом году валидаторы установят на станциях в Серпухове, Коломне, Воскресенске, Волоколамске, Чехове, Можайске, Рузе, Одинцове, Долгопрудном, Лобне, Красногорске и Дмитрове.

Впервые устройства заработали в Подмосковье в 2023 году в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4. С их помощью пассажиры могут оплатить проезд банковскими картами. Валидаторы надежно защищены от внешних воздействий и обладают ударопрочным корпусом.

