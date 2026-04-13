ЦППК установит в поездах еще более 2 тысяч урн

Центральная пригородная пассажирская компания пристально следит за чистотой в поездах. В составах планируют установить свыше двух тысяч урн.

Почти 70% емкостей уже разместили в поездах.

Компания оснащает урнами все свои составы серии ЭП2Д — в общей сложности 186. Их установят по 11 штук в каждом — по одной на вагон.

Для удобства пассажиров контейнеры располагают возле дверей в тамбурах. Это позволяет всем желающим при входе в салон или выходе на платформу выбросить обертки, стаканчики и прочий мусор. Урны дают возможность поддерживать необходимую чистоту как в транспорте, так и на перронах.

В ближайшее время план полностью выполнят.

Контейнеры также есть в «Иволгах», ЭП2ДМ и некоторых экспрессах.