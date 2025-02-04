ЦППК установила в Подмосковье 670 терминалов для печати предварительных билетов

В Подмосковье завершился масштабный проект по установке терминалов предварительных проездных документов. Центральная пригородная пассажирская компания разместила 670 таких устройств на 231-й остановке.

На последнем этапе работ сотрудники ЦППК установили 146 терминалов на Ярославском, Павелецком и Казанском направлениях.

Пассажиры смогут самостоятельно оформить специальный талон с указанным пунктом отправления на станциях, где нет касс или они работают с перерывами. Документ будет необходимо предъявить кассиру-контролеру в пути или на станции прибытия, а он оформит билет без дополнительного сбора.

В ближайший месяц терминалы на полигоне ЦППК в Московской области будут работать в тестовом режиме. Пассажирам будут раздавать памятки и объяснять, как правильно оформить талон. Позже наличие этого документа станет обязательным для покупки билета без доплаты.