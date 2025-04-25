ЦППК упростит оформление бесплатного проезда для ветеранов в мае

С 28 апреля по 31 мая Центральная пригородная пассажирская компания введет упрощенный порядок оформления бесплатных проездных документов для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Их сопровождающим также не понадобятся дополнительные справки.

Обычно для получения льготного билета необходимо предъявить социальную карту или выписку о наборе социальных услуг вместе с паспортом. Однако в преддверии Дня Победы ветеранам достаточно будет показать удостоверение личности и любой документ, подтверждающий статус участника Великой Отечественной войны.

Сопровождающие ветеранов лица также смогут предъявить только паспорт и получить право на бесплатный проезд.

Напомним, для удобства пассажиров с ограниченными возможностями ЦППК предоставляет бесплатную службу сопровождения. Заявку можно оформить за сутки до поездки по телефону 8-800-707-00-90 или на официальном сайте компании.