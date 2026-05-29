ЦППК протестирует новый способ подтверждения студенческой льготы

Тестирование пройдет на территории университета, чтобы студенты могли принять в нем участие в удобное для них время. «Как крупнейший пригородный перевозчик России, мы уделяем огромное внимание удобству своих сервисов для пассажиров», — отметил заместитель генерального директора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.

Цифровой ID представляет собой QR-код, с помощью которого можно подтвердить статус обучающегося для оформления льготного билета. Для этого необходимо установить мессенджер МАКС, выбрать раздел «Цифровой ID» в настройках и пройти авторизацию через «Госуслуги». После подтверждения согласия на обработку данных и биометрии пользователю останется сделать фото по инструкции на экране. Проверка данных занимает около минуты.

Кассиры и кассиры-контролеры ЦППК уже прошли необходимое обучение. Благодаря интеграции технологии с «Госуслугами» сотрудники смогут считывать QR-коды специальными сканерами. Сервис доступен во всех регионах присутствия ЦППК, включая Москву и Московскую область, а также в Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Смоленской и Курской областях.

Персональные данные пользователей надежно защищены: при проверке QR-кода сотрудник видит только подтверждение льготного статуса пассажира без доступа к другим данным.