ЦППК сделает бесплатным провоз велосипедов в выходные из-за велопарада

1 августа в Москве пройдет традиционный Ночной велофестиваль. В этот день ЦППК организует бесплатный провоз велосипедов во всех электричках столицы и области. Акция начнется утром 1 августа и продлится до 16:00 следующего дня. Для оформления льготного проезда потребуется взять билет с нулевой стоимостью в кассе или автомате ЦППК на любой пригородный маршрут.

Маршрут фестиваля протяженностью 16 километров традиционно проляжет по Садовому кольцу, старт и финиш — на Зубовской улице. Для удобства участников стартовые слоты разделены на три временных интервала — 21:00, 22:00 и 23:00. Мероприятие бесплатное, и присоединиться к нему может каждый желающий.

ЦППК напоминает, что в границах МЦД велосипеды можно провозить бесплатно в любое время, а на остальных направлениях льготный период действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. Уточнить правила проезда и расписание можно в мобильных приложениях перевозчика.