ЦППК разработала уникальную программу стажировки для преподавателей
Учебный центр ЦППК разработал собственную программу производственной стажировки для преподавателей железнодорожных колледжей. Курс рассчитан на 30 академических часов.
Программа, основанная на уникальном опыте сотрудников компании, состоит из теоретических и практических занятий. Слушателям расскажут об устройстве современных поездов, правилах их эксплуатации, а также о корректной работе с пассажирами.
Так, не только студенты, но и педагоги смогут получить ценные знания и закрепить их на практике под руководством специалистов. Завершившие стажировку участники получат сертификат ЦППК.
Первыми новую программу освоят сотрудники Орловского техникума путей сообщения имени В. А. Лапочкина. Затем к учебному процессу присоединятся работники Орехово-Зуевского колледжа имени Бондаренко и Колледжа Московского транспорта.