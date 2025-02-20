ЦППК разработала уникальную программу стажировки для преподавателей

Программа, основанная на уникальном опыте сотрудников компании, состоит из теоретических и практических занятий. Слушателям расскажут об устройстве современных поездов, правилах их эксплуатации, а также о корректной работе с пассажирами.

Так, не только студенты, но и педагоги смогут получить ценные знания и закрепить их на практике под руководством специалистов. Завершившие стажировку участники получат сертификат ЦППК.

Первыми новую программу освоят сотрудники Орловского техникума путей сообщения имени В. А. Лапочкина. Затем к учебному процессу присоединятся работники Орехово-Зуевского колледжа имени Бондаренко и Колледжа Московского транспорта.