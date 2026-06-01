Сегодня 12:43 ЦППК разместит в поездах свыше 4 тысяч инструкций для потерявшихся детей

В День защиты детей Центральная пригородная пассажирская компания совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустила информационный проект, направленный на повышение безопасности юных пассажиров. В пригородных поездах начали размещать специальные плакаты с рекомендациями о том, как действовать, если ребенок оказался в вагоне один или нуждается в помощи.

Новые информационные материалы содержат понятный алгоритм действий для детей и взрослых, а также подсказывают, куда обращаться в экстренной ситуации и как правильно действовать при поиске пропавшего человека. Всего в составах ЦППК планируют разместить более четырех тысяч таких плакатов. «Для нас это не просто информационная кампания, а важная часть системной работы по повышению безопасности и развитию культуры взаимопомощи», — пояснила начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

В компании отметили, что ежедневно пригородными поездами пользуются около двух миллионов человек, поэтому проект позволит донести важную информацию до максимально широкой аудитории.

Проект продолжает сотрудничество ЦППК и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», соглашение о котором было подписано в конце 2024 года. Благодаря ежедневному контакту у более чем 10 тысяч сотрудников компании с пассажирами появляется возможность оперативно передавать важную информацию и оказывать содействие в поиске пропавших людей. «И особенно важно, что профилактические материалы появляются именно в начале лета — в период отпусков, поездок за город, путешествий с детьми. Конечно, здорово, что особое внимание уделяется маленьким пассажирам. Но в целом любая профилактика — это всегда шаг к безопасности», — подчеркнул председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. Кроме того, добровольцы поисково-спасательного отряда участвуют в обучении сотрудников ЦППК, помогая им совершенствовать навыки реагирования в ситуациях, когда пассажирам, в том числе детям, требуется помощь.