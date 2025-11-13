ЦППК разместила на станциях более тысячи QR-кодов для обратной связи с января

Центральная пригородная пассажирская компания с начала 2025 года разместила примерно 1300 стикеров с QR-кодами на 185 станциях. Они предназначены для обратной связи.

Наклейки, которые размещают на автоматах, терминалах и валидаторах, позволяют пассажирам быстро сообщить о неисправности техники.

Для каждого устройства созданы уникальные коды, поэтому в обращении не требуется указывать номер или адрес устройства. Обслуживание и ремонт оборудования благодаря этому нововведению ускоряется в два раза.

Чтобы отправить сообщение, достаточно при помощи камеры телефона отсканировать QR-код, а затем выбрать пункт из списка, который появится на экране. Чат-бот задаст наводящие вопросы, которые позволят определить самый подходящий вариант описания проблемы.

Желающие также могут приложить фотографию или дополнить заявку собственным комментарием.

Наклейки размещают на станциях без турникетов с начала года. Они уже появились на остановочных пунктах Белорусского, Киевского, Горьковского, Савеловского, Рижского и Курского направлений. Скоро стикеры разместят на платформах Казанского направления.