ЦППК раздала почти 5 тонн воды пассажирам за полтора месяца

В разгар жаркого сезона, когда столбики термометров поднимаются выше +28 градусов, Центральная пригородная пассажирская компания бесплатно предоставляет питьевую воду. С конца мая по середину июля раздали 4,7 тонны жидкости.

Точки, где можно получить воду, организованы на семи крупнейших столичных вокзалах, а также на ключевых станциях Московских центральных диаметров: Выхино, Одинцово, площадь Трех вокзалов, Тушинская и Железнодорожная. Жители Подмосковья могут воспользоваться этой услугой также на станции Мытищи.

Особенно востребованной акция стала в период с 7 по 13 июля — за эти семь дней пассажиры получили 3,7 тонны воды. Абсолютным лидером по потреблению стал Ярославский вокзал, где за неделю раздали 650 литров. Максимальная активность наблюдалась в четверг и пятницу — за эти два дня пассажиры забрали 1,5 тонны жидкости.

Воду можно получить на фирменных стойках компании в зонах отправления поездов в самые жаркие дневные часы.

Актуальная информация и расписание раздачи доступны на официальном сайте.