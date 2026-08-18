ЦППК раздала пассажирам около 6,5 тысячи литров воды в жару

В самые жаркие дни с мая по август АО «Центральная ППК» организовала раздачу питьевой воды на головных вокзалах столицы и ряде станций МЦД.

Акция проходила в дни, когда температура воздуха в Москве и области поднималась до +27° и выше. В самые жаркие часы по будням и в выходные пассажиры могли получить бесплатную воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов.

В отдельные дни бесплатную воду можно было получить на станциях Железнодорожная, Подольск и Раменское.

«Мы всегда стремимся сделать поездки наших пассажиров комфортнее. В среднем в самые жаркие дни весны и лета мы раздавали около 340 литров воды в день, — отметила начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко. — Так, за все дни акции на Ярославском вокзале пассажиры получили более 1200 литров, а на станции Площадь трех вокзалов, Белорусском и Казанском вокзалах — по более чем 800 литров».

ЦППК рекомендует пассажирам в жаркую погоду внимательнее относиться к своему самочувствию: пить больше воды, по возможности меньше находиться под прямыми солнечными лучами и при недомогании обращаться за помощью.