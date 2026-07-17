ЦППК раздала пассажирам лимитированные карты «Тройка» в честь своего 20-летия

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустила акцию для пассажиров: теперь можно получить карту «Тройка» лимитированной серии бесплатно. Такой подарок приурочен к 20-летию компании, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для получения карты необходимо пополнить проездной документ или оформить билет и абонемент в кассах ЦППК на одной из девяти станций МЦД: Площадь трех вокзалов, Лобня, Одинцово, Нахабино, Подольск, Выхино, Ипподром, Апрелевка и Железнодорожная. Также карты доступны на Белорусском, Курском, Казанском, Киевском, Ярославском и Павелецком вокзалах.

«В год празднования 20-летия ЦППК мы хотим сказать спасибо нашим пассажирам за доверие. Для этого подготовили особый подарок — лимитированную серию карт „Тройка“ с юбилейным дизайном», — рассказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

Карта является беззалоговой и не подлежит возврату. Ею можно оплатить проезд на всех видах городского транспорта Москвы, а также на Ярославском и Павелецком направлениях железной дороги.