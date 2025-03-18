ЦППК рассказала о капремонте платформы на станции Гжель Московской области

На островной платформе станции Гжель Казанского направления идет капитальный ремонт. Рабочие меняют почти 400 фундаментных блоков и 250 плит перекрытия, а также укладывают около 1,7 тысячи квадратных метров брусчатки и 500 метров линии безопасности. Также обновляют на объекте меняют лестницы, ограждения и навес, который защищает от осадков и солнца.