ЦППК рассказала о капремонте платформы на станции Гжель Московской области

Фото: ЦППК

На островной платформе станции Гжель Казанского направления идет капитальный ремонт. Рабочие меняют почти 400 фундаментных блоков и 250 плит перекрытия, а также укладывают около 1,7 тысячи квадратных метров брусчатки и 500 метров линии безопасности. Также обновляют на объекте меняют лестницы, ограждения и навес, который защищает от осадков и солнца.

Согласно проекту, на платформе установят новые информационные знаки, светодиодное освещение, лавочки и урны, чтобы пассажирам было комфортнее ждать поезда.

В ЦППК уточнили, что станция Гжель находится в Раменском округе. Ежегодно ей пользуются около 500 тысяч человек. Станцию назвали в честь одноименного села, известного своими сине-белыми керамическими изделиями, которые привлекают туристов.

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