ЦППК расширит зону действия услуги «Быстрый проход» для льготников

С 1 сентября 2025 года пассажиры ЦППК, у которых есть социальная карта москвича и региональные льготы, смогут пользоваться услугой «Быстрый проход» на всех станциях Москвы и Подмосковья, где установлены турникеты или валидаторы. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Раньше около трех миллионов держателей карт москвича с бесплатным проездом могли проходить по этой технологии только на станциях МЦД. Теперь сервис будет доступен и на пригородных поездах.

«Быстрый проход» позволяет удобнее садиться в поезд: льготникам больше не нужно брать разовые билеты для поездок за пределы МЦД. Достаточно один раз в год активировать услугу в кассе, после чего можно прикладывать карту к турникету или валидатору при входе и выходе. К региональным льготникам относятся ветераны труда, пенсионеры и предпенсионеры, многодетные семьи и другие категории. Полный список доступен на сайте ЦППК.

Важно помнить: карту нужно приложить дважды — на входе и на выходе. Если не отметить поездку на входе, турникеты при выходе не откроются, и придётся оформлять разовый билет.