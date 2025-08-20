ЦППК расширит возможности быстрого перехода на станциях для льготников

Центральная пригородная пассажирская компания расширит действие услуги по быстрому переходу. С 1 сентября она будет доступна региональным льготникам Москвы.

Как рассказали в компании, теперь пассажиры, имеющие социальные карты москвича, смогут пользоваться быстрым переходом по всему региону, где станции оборудованы турникетами и валидаторами. Ранее эта возможность действовала только в пределах МЦД. Теперь она будет доступна на пригородных поездах при поездках между 350 станциями.

Услуга упрощает пересадку на поезд. Льготникам не нужно дополнительно оформлять билеты. Нужно только активировать услугу в кассе, после чего — просто прикладывать карту к валидатору на входе и на выходе.

К числу региональных льготников относятся ветераны труда, труженики тыла, пенсионеры, дети и родители из многодетных семей и другие жители.