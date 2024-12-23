ЦППК провела уроки безопасности для детей Москвы и Подмосковья

За четыре года работы образовательной и игровой программы ЦППК «Железная дорога — детям» сотрудники компании провели занятия для 7,2 тысячи учеников и воспитанников детских садов в Москве и Подмосковье. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

В этом году уроки посвятили профориентации. Для этого в компании разработали презентацию с актуальными специальностями. В занятиях принимала участие команда компании, включая машинистов, помощников и кассиров-контролеров.



Не обошли вниманием и вопросы безопасности. Ребятам рассказали об опасности зацепинга — им показали документальные видео и представили статистические данные по количеству пострадавших.