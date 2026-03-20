ЦППК провела тестовую поездку нового поезда на Ярославском направлении
Центральная пригородная пассажирская компания организовала тестовый рейс нового электропоезда ЭП2ДМ на Ярославском направлении. Состав совершил пробную поездку по маршруту от Пушкино до Сергиева Посада и обратно.
Испытание проходило в дневные часы, без пассажиров, вне пиковых нагрузок и без промежуточных остановок.
Разработку поездов ЭП2ДМ компания проводила в партнерстве с Департаментом транспорта Москвы и «Трансмашхолдингом». В ходе испытаний специалисты уделили внимание ключевым системам состава: проверили работу тягового оборудования, климатических установок и тормозных механизмов.
Следующим этапом станут пусконаладочные процедуры.
До ввода поезда в эксплуатацию запланировано проведение еще двух тестовых рейсов. После их завершения и анализа результатов новый состав начнет перевозку пассажиров на регулярной основе.
Внедрение современных электропоездов на Ярославском направлении — часть масштабной программы обновления пригородного подвижного состава. Ее реализует ЦППК совместно с правительствами Москвы и Подмосковья, а также при участии компании «РЖД».