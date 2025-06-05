ЦППК провела тестовую поездку «Иволги 4.0» на Ярославском направлении

В среду, 4 июня, состав «Иволга 4.0» совершил тестовую поездку от Ярославского вокзала до Сергиева Посада и обратно. Испытания провела Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Департаментом транспорта Москвы и компанией «Российские железные дороги».

Поезд отправился без пассажиров вне часа пик. Он выехал из Москвы в 11:03 и прибыл на платформу в Сергиевом Посаде в 12:20. Движение в обратном направлении стартовало в 15:12. На Ярославском вокзале состав был уже в 16:38.

Во время тестовой поездки управление находилось в руках высококвалифицированной локомотивной бригады.

Поезд «Иволга» отличается от более старых составов низким уровнем шума, плавным ходом, современным дизайном, а также повышенным комфортом.

Для удобства пассажиров предусмотрены расширенные дверные проемы и просторные салоны с мягкими сиденьями. Зарядить телефон или другой гаджет можно прямо в вагонах, оснащенных USB-разъемами. В составах действуют системы обеззараживания воздуха и климат-контроля.