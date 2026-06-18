ЦППК протестирует новое средство защиты гранита на станции Электрозаводская

ЦППК начала тестирование технологии защиты гранитных платформ на станции Электрозаводская на Казанском направлении. Ежегодный пассажиропоток там составляет 7,85 миллиона человек.

Как рассказали в компании, гранитные покрытия подвергаются загрязнению. Пыль и уличная грязь въедаются в поры камня. Обычная очистка не предотвращает повторного загрязнения.

Ежедневно на станции Электрозаводская останавливаются более 210 поездов.

«Инфраструктура испытывает существенную нагрузку. Чтобы продлить срок службы гранитного покрытия, ищем решение, которое позволит защитить его от износа и загрязнений и сохранить презентабельный облик этой востребованной станции для пассажиров надолго», — сказал заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак.

Состав отечественного производства проникает в поры камня и создает пленку. При этом поверхность сохраняет дышащую функцию, отталкивая воду и грязь. Такие составы применяют на вокзалах, в парках, для очистки зданий и памятников.

Станцию полностью очистили от въевшихся загрязнений, а затем обработали половину покрытия гидрофобизатором на водной основе. Оставшуюся площадь оставили как есть для сравнения. Специалисты оценят изменения и при подтверждении эффективности проект масштабируют на другие объекты.