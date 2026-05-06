ЦППК представила праздничный поезд ко Дню Победы

Тематически оформленный поезд ЭП2ДМ представили в ЦППК накануне 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он рассказывает о подвиге советского народа. Презентация состава прошла на Киевском вокзале. Поезд будет курсировать по МЦД-4 с 6 мая.

Как рассказали в региональном Минтрансе, поезд украсили символикой Дня Победы: георгиевскими лентами, гвоздиками и серебряными журавлями. Внутри можно увидеть передвижную экспозицию: плакаты и архивные фото, посвященные мужеству советского народа.

«В самих вагонах размещено более 80 плакатов различного формата и уникальные фотографии той героической эпохи. Этот уникальный поезд будет курсировать на постоянной основе и служить напоминанием о великом подвиге советского народа», — сказал заместитель генерального директора — директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов.

Внутреннее оформление поезда подготовили совместно с Музеем Победы. Как рассказал генеральный директор учреждения Александр Школьник, пассажиры смогут погрузиться в атмосферу экспозиции музея на Поклонной горе, узнать больше о вкладе в Победу железнодорожников, медиков, ученых и деятелей культуры.

«Это живой урок истории, символ единства, объединяющий прошлое и настоящее во имя будущего», — сказал он.