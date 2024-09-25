ЦППК подготовит свыше 700 сотрудников к их первой работе зимой

Компания ЦППК проведет обучение для 730 первозимников — сотрудников, выходящих на работу в зимний период в первый раз. Мероприятия пройдут в рамках подготовки к зимнему сезону.

На данный момент более половины сотрудников уже готовы к зиме. Генеральный директор ЦППК Иван Конев акцентировал внимание на важности подготовки работников в любое время года, особенно в зимний период. Он подчеркнул, что в штате устроены квалифицированные специалисты, способные эффективно действовать в различных ситуациях, включая сложные погодные условия.

В общей сложности в ЦППК работают 420 первозимников из локомотивных бригад, а также 215 кассиров, более 80 кассиров-контролеров и ряд работников депо, которые проходят дополнительное обучение.

Работа на электропоездах в зимний период значительно отличается от летней, поэтому первозимники изучают регламенты действий в ситуации налипания снега, обледенения частей оборудования и срабатывания защитных систем. Управление торможением электропоезда в зимних условиях также требует особого внимания. В процессе обучения сотрудники решают теоретические задачи с конкретными алгоритмами действий, что затем позволяет им применять знания на практике.

Все сотрудники, выходящие на работу в компанию, обязаны пройти инструктажи, даже если имеют опыт работы в других железнодорожных организациях. Тем не менее, большинство первозимников составляют молодые специалисты, выпускники профильных учебных заведений.

К зимнему сезону компания планирует подготовить около 350 поездов и более 1 тыс. станций и остановочных пунктов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».