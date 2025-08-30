ЦППК подготовит к зиме почти 4 тысячи вагонов

Центральная пригородная пассажирская компания начинает подготовку поездов к зимней эксплуатации. Специалисты проведут сезонный осмотр более 3,9 тысячи собственных и арендованных вагонов.

Работники проверят отопительные системы, обеззараживатели и осушители воздуха. Также в составах переключат режимы вентиляционных и климатических установок.

Будет проведена проверка обогрева лобовых стекол и электрооборудования, дверных и оконных уплотнителей. Кроме того, в депо пополнят запасы антигололедной смазки для токоприемников.

«Нам предстоит подготовить к зиме более 3,9 тысячи вагонов, это 375 поездов. Среди них более 90 составов „Иволга“ разных поколений, а также более 200 современных ЭП2Д и ЭП2ДМ», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Остальными займутся специалисты РЖД.

Работы по подготовке должны завершить в октябре.

В компании напомнили, что осмотры проходят в осенний и весенний сезоны. В обслуживании составов задействуют экспертов по безопасности движения, технологов, мастеров-ремонтников, инспекторов-приемщиков и специалистов по охране труда.