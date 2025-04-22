ЦППК подготовила к летнему сезону более половины поездов

ЦППК готовит подвижный состав к лету. На данный момент компания провела сезонный контроль 190 из 350 поездов. В их числе «Иволги», ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие. Проверки завершат в мае.

Специалисты проверяют все функционирующие составы: работу их систем климат-контроля, видеонаблюдения и связи «пассажир-машинист», также уделяют внимание механическому и электрическому оборудованию и системам пожарной безопасности. Кроме того, они оценивают внешний вид вагонов, освещение внутри и состояние туалетных комнат.

В осмотрах участвуют ревизоры по безопасности движения, инженеры по охране труда, технологи, мастера и инспекторы-приемщики. Председателями комиссий выступают начальники депо.